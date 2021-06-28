ВОЗ допустила новый локдаун из-за штамма «дельта +»

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Распространение новой мутации индийского штамма «дельта +» требует срочной реакции, иначе придется снова вводить локдаун, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун, — подчеркнула она.
По словам Вуйнович, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.
Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить [распространение вируса], — добавила Вуйнович.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом «дельта +» тревожная, вирус набирает скорость распространения.
«Дельта-штамм» поражает очень много клеток, [заболевший] человек может заразить больше людей и гораздо быстрее. <…> Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость, — подытожила она.
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