ВОЗ: Из 220 стран 194 начали вакцинацию от коронавируса

В 26 странах мира всё ещё не приступили к вакцинации от Covid-19. А в странах с низким уровнем дохода на одного привитого человека приходится более 500 не получивших вакцину. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает informburo.kz

«Как вы знаете, в начале года мы призвали начать вакцинацию во всех странах в течение первых 100 дней в году. Завтра 100-й день. Из 220 стран и экономик 194 уже начали вакцинацию, а 26 – нет. Из них семь получили вакцины и могут начать вакцинацию, а ещё пять стран должны получить вакцины в ближайшие дни. Остаётся 14 стран, которые ещё не начали вакцинацию по ряду причин. Некоторые не запрашивали вакцины через Covax, другие ещё не готовы, а некоторые планируют начать вакцинацию в ближайшие недели и месяцы», – сообщил глава ВОЗ во время брифинга.

При этом, по словам гендиректора ВОЗ, в большинстве стран не хватает вакцин, чтобы охватить всех медицинских работников и группы риска.

Он также сообщил об огромном дисбалансе в распределении вакцин в мире.

«Во всём мире было введено более 700 миллионов доз вакцины, но более 87% были доставлены в страны с высоким доходом или доходом выше среднего, в то время как страны с низким доходом получили лишь 0,2%. В среднем в странах с высоким уровнем доходов почти каждый четвёртый человек получил вакцину. В странах с низким уровнем дохода это один из более чем 500», – сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он сообщил, что организация и партнёры Covax ускоряют рассмотрение большего количества вакцин, в том числе от компаний Sinopharm, Sinovac и Gamaleya.