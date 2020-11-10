ВОЗ: К марту следующего года ситуация с коронавирусом в мире кардинально изменится

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил руководитель работы акселератора ВОЗ по обеспечению доступа к вакцинам (ACT), советник гендиректора организации Брюс Эйлвард.

По его словам, к марту 2021 года мы можем оказаться в ситуации, которая кардинально поменяет нынешнюю обстановку с эпидемией.

Он отметил, что к этому времени будет не только обеспечено наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, но и будет закончена разработка вакцины.

Эйлвард также рассчитывает, что к весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Он добавил, что уже в первом квартале 2021 года ВОЗ намерена начать развертывание программ по раздаче вакцин от коронавируса.

Сейчас в мире выявлено более 50,2 млн случаев коронавируса. Только за последние сутки число новых заражений составило более 677 тысяч, что стало новым суточным максимумом по количеству новых случаев COVID-19.

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