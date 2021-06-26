ВОЗ назвала самый заразный штамм коронавируса

Вариант «дельта» COVID-19 является самым заразным среди выявленных штаммов коронавируса и быстро распространяется среди непривитого населения. Об этом на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Tengrinews.kz.

«Вариант «дельта» является самым заразным из всех выявленных вариантов COVID-19. Он был обнаружен в 85 странах и быстро распространяется среди непривитого населения», — цитирует РИА Новости главу ВОЗ.

По его словам, в настоящее время ВОЗ отмечает рост заражений COVID-19 по всему миру, что может привести к росту смертности. Больше новых случаев означает больше госпитализаций и дальнейшее напряжение для систем здравоохранения и медицинских работников, что увеличивает риск смертности, добавил глава ВОЗ.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявляла, что дельта-штамм в два раза более заразен, чем изначальный вариант коронавируса, обнаруженный в Ухане. Вероятность циркуляции дельта-варианта коронавируса выявили и в Казахстане.

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