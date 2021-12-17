ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением штамма «омикрон»

«Омикрон»-штамм коронавируса распространяется с чрезвычайно высокой скоростью. Число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро в эфире телеканала Sky News, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

По прогнозу специалиста, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше чем через две недели.

«Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две», — сказал он.

Между тем, как показало исследование ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета, штамм «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

Исследование показало, что при «омикроне» инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.

В настоящее время «омикрон»-штамм выявлен в минимум 70 странах.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.