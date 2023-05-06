ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой Euronews.

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою 15-ю встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по COVID-19) в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией», — сказал он на брифинге в Женеве.

«С большой надеждой я объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации», — заявил Гебрейесус. Глава ВОЗ также сообщил, что за время пандемии, по оценке ВОЗ, от коронавируса погибли 20 миллионов человек. Он отметил, что это больше официально учтенного властями различных стран числа погибших — 6,9 миллиона человек. Число выявленных за это время случаев заболевания — 765,2 миллиона. Пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Она продлилась в итоге 3 года один месяц и 24 дня. В прошлом году президент США Джо Байден объявил о завершении пандемии, как и некоторые другие страны. Европейский Союз в апреле прошлого года также заявил, что чрезвычайная фаза пандемии завершена

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