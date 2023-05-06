ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой Euronews.
«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою 15-ю встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по COVID-19) в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией», — сказал он на брифинге в Женеве.