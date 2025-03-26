Всемирная организация здравоохранения обновила возрастную классификацию, признав людей до 45 лет «молодыми», отметила директор Института демографии, сообщает glavred.info
О чем сказала Элла Либанова:
- Согласно новым нормам ВОЗ люди до 45 лет считаются молодыми
- Активное долголетие открывает новые возможности
Всемирная организация здравоохранения обновила возрастную классификацию. Теперь люди до 45 лет относятся к категории «молодых». Об этом сообщила директор Института демографии Элла Либанова в ходе конференции «Экономика опыта».
«Если посмотреть на возрастные градации, предложенные Всемирной организацией здравоохранения, то мы видим, что до 45 лет — это вообще молодежь», — отмечает эксперт.
Согласно новым нормам ВОЗ:
- До 45 лет — молодой возраст
- От 45 до 60 лет — средний возраст
- От 60 до 75 лет — пожилой возраст
- От 75 до 90 лет — старческий возраст
- 90+ лет — долгожители
По ее мнению, пересмотр возрастных границ может существенно повлиять на социальную политику, включая пенсионные реформы, рынок труда и систему здравоохранения. Она подчеркнула, что общество должно адаптироваться к увеличению продолжительности жизни, рассматривая это как ресурс для дальнейшего развития.
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