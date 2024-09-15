ВОЗ одобрила первую вакцину против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые одобрила использование вакцины против оспы обезьян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ООН.

«Вакцина MVA-BN датской фармацевтической компании Bavarian Nordic, которая прошла предварительную квалификацию ВОЗ в пятницу, уже была одобрена для использования взрослыми в Европе и США», – указывается в сообщении.

Получение взрослыми двух доз прививки MVA-BN с интервалом в четыре недели имеет 82-процентную эффективность. Когда доступность вакцин ограничена, ВОЗ рекомендует использовать одну дозу, эффективность препарата в этом случае составляет 76 процентов.

Для младенцев, детей младшего возраста, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом вакцина может использоваться в ситуациях, когда преимущества иммунизации превышают потенциальные риски.

По данным ВОЗ, в Африке оспой обезьян заразились около 20 тысяч человек.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.