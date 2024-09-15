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ВОЗ одобрила первую вакцину против оспы обезьян

Фотография для новости ВОЗ одобрила первую вакцину против оспы обезьян

pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые одобрила использование вакцины против оспы обезьян, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ООН.

«Вакцина MVA-BN датской фармацевтической компании Bavarian Nordic, которая прошла предварительную квалификацию ВОЗ в пятницу, уже была одобрена для использования взрослыми в Европе и США», – указывается в сообщении.

Получение взрослыми двух доз прививки MVA-BN с интервалом в четыре недели имеет 82-процентную эффективность. Когда доступность вакцин ограничена, ВОЗ рекомендует использовать одну дозу, эффективность препарата в этом случае составляет 76 процентов.

Для младенцев, детей младшего возраста, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом вакцина может использоваться в ситуациях, когда преимущества иммунизации превышают потенциальные риски.

По данным ВОЗ, в Африке оспой обезьян заразились около 20 тысяч человек.

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