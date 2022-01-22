ВОЗ одобрила применение вакцины Pfizer от Covid-19 для детей с 5 лет

Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет, говорится в заявлении SAGE по итогам ее заседания, прошедшего 19 января, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению, консультативная группа ВОЗ рекомендовала расширить использование вакцины Pfizer/BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет. Для детей рекомендована уменьшенная дозировка в 10 микрограммов, что втрое меньше дозировки, которая применяется для вакцинации лиц старше 12 лет.

Одновременно консультативная группа ВОЗ рекомендовала бустерную вакцинацию против коронавируса через 4-6 месяцев после первичной вакцинации для лиц, которые относятся к группам риска, например, пожилых или работников здравоохранения.

Руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, комментируя решения консультативной группы, подчеркнула, что у организации нет подтверждений о том, что детям необходима бустерная доза вакцины против коронавируса.

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