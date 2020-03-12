ВОЗ официально объявила коронавирус пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. Об этом в среду, 11 марта, на брифинге в Женеве заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризован как пандемия», — говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Гендиректор ВОЗ также обратился к странам, в которых не был обнаружен коронавирус или выявлено менее 10 случаев. Он заявил, что эти государства должны сделать все необходимое, чтобы не допустить у себя вспышки COVID-19.

«В 81 стране мире нет ни одного случая, поэтому они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения. Они не должны допустить возможности попадания этого вируса в их страны. Есть также 57 стран, которые сообщили о 10 или менее случаях. Они могут прекратить это в самом начале», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что действия стран по сдерживанию вируса должны быть жесткими. «Мы полагаем, что в тех странах, где уже есть зараженные, вирус все еще можно сдержать, каким бы большим ни было количество зараженных. Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать», — отметил Гебрейесус.

Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый характер, поражающую значительную часть всего населения.

По состоянию на 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом COVID-19 составило 121 564 человека в 118 странах мира. Cкончались 4373 человека.

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