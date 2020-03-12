USD 394.6
EUR 446.02
RUB 5.52
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. ВОЗ официально объявила коронавирус пандемией

ВОЗ официально объявила коронавирус пандемией

tengrinews.kz

Vinkmag ad

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. Об этом в среду, 11 марта, на брифинге в Женеве заявил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID-19 может быть охарактеризован как пандемия», — говорится на странице ВОЗ в Twitter.

Гендиректор ВОЗ также обратился к странам, в которых не был обнаружен коронавирус или выявлено менее 10 случаев. Он заявил, что эти государства должны сделать все необходимое, чтобы не допустить у себя вспышки COVID-19.

«В 81 стране мире нет ни одного случая, поэтому они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ввоз даже одного заражения. Они не должны допустить возможности попадания этого вируса в их страны. Есть также 57 стран, которые сообщили о 10 или менее случаях. Они могут прекратить это в самом начале», — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что действия стран по сдерживанию вируса должны быть жесткими. «Мы полагаем, что в тех странах, где уже есть зараженные, вирус все еще можно сдержать, каким бы большим ни было количество зараженных. Мы убеждены, что хотя это и первый коронавирус, который был объявлен пандемией, это будет также первый коронавирус, который можно сдержать и контролировать», — отметил Гебрейесус.

Пандемия — это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Обычно под пандемией подразумевают болезнь, принявшую массовый характер, поражающую значительную часть всего населения.

По состоянию на 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом COVID-19 составило 121 564 человека в 118 странах мира. Cкончались 4373 человека.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Иностранная компания будет заниматься поиском полезных ископаемых в Костанайской области

Следующая новость

Абоненты Алма ТВ массово атакуют офисы компании