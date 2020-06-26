ВОЗ отнесла Казахстан к странам с ускоренной передачей коронавируса

Всемирная организация здравоохранения отнесла Казахстан к странам с ускоренным распространением коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что европейские страны после отмены ограничительных мер наблюдают всплеск случаев заражения коронавирусом, что может вновь поставить под угрозу систему здравоохранения ряда стран.

«Суммарный рост случаев заражения происходит в 30 странах (Европы) в последние две недели. В 11 из них ускорившиеся темпы инфицирования привели к значительному всплеску заболеваемости, который при отсутствии контроля вновь поставит системы здравоохранения в Европе на край пропасти», — сказал Клюге на пресс-конференции.

Он не уточнил, какие страны имеются в виду, и не предоставил других подробностей.

Позже в ВОЗ сообщили, что к государствам с ускоренным распространением COVID-19 относятся Армения, Швеция, Молдавия, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

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