ВОЗ озвучила мрачный прогноз по COVID-19

Второй год пандемии коронавируса может принести больше смертей, чем первый. Об этом в пятницу заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Tengrinews.kz.

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый», — приводит РИА Новости слова гендиректора ВОЗ.

По его словам, единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств — объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности.

В ВОЗ подчеркнули, что одна только вакцинация не является 100-процентным средством от распространения вируса. Потому что привитые люди также могут заболеть, однако менее тяжелой формой вируса. И принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19.

По данным ВОЗ на вечер 14 мая в мире зарегистрировано 160 813 869 подтвержденных случаев COVID-19 и 3 339 002 летальных исхода.

Ранее глава ВОЗ прогнозировал, что нынешняя пандемия коронавирусной инфекции не будет последней. Мировое сообщество должно действовать, исходя из этого, и готовиться к аналогичным ситуациям. Гебрейесус напомнил, что ранее коронавирус не был известен миру, но все «перевернулось с ног на голову».

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