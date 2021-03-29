ВОЗ перечислила 4 сценария возникновения коронавируса

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Совместное расследование происхождения коронавируса, проведенное ВОЗ и Китаем, говорит о том, что передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятной версией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
В отчете о происхождении COVID-19 было указано, что утечка из уханьской лаборатории является «крайне маловероятной». В издании отметили, что результаты исследования были в основном такими, как ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа, но в отчете были подробно описаны аргументы, лежащие в основе выводов группы экспертов ВОЗ.
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Исследователи перечислили четыре сценария возникновения COVID-19 в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако в отчете говорится, что эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено.
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В нем говорилось, что очень похожие вирусы были обнаружены у ящеров, но также отмечалось, что норки и кошки восприимчивы к вирусу COVID-19, что предполагает, что они могут быть носителями.
Глава группы экспертов ВОЗ, возглавлявший миссию в Ухане, Питер Бен Эмбарек заявил, что отчет был окончательно доработан и эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни.
COVID-2019 в Казахстане
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области