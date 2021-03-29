ВОЗ перечислила 4 сценария возникновения коронавируса

Совместное расследование происхождения коронавируса, проведенное ВОЗ и Китаем, говорит о том, что передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятной версией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

В отчете о происхождении COVID-19 было указано, что утечка из уханьской лаборатории является «крайне маловероятной». В издании отметили, что результаты исследования были в основном такими, как ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа, но в отчете были подробно описаны аргументы, лежащие в основе выводов группы экспертов ВОЗ.

Агентство Assosiated Press получило почти окончательную версию итогового документа исследования от дипломата из Женевы одной из стран — членов ВОЗ. Неясно, могут ли еще быть внесены изменения в отчет до его выпуска. Дипломат не хотел, чтобы называли его имя, потому что у него не было полномочий распространять доклад до публикации.

Фото:elements.envato.com

Исследователи перечислили четыре сценария возникновения COVID-19 в порядке их вероятности. Они пришли к выводу, что передача вируса через второе животное весьма вероятна. Прямую передачу вируса от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, а распространение вируса через пищевые продукты является, по мнению экспертов, возможным, но маловероятным.

Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, был обнаружен у летучих мышей. Однако в отчете говорится, что эволюционное расстояние между этими вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено.

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В нем говорилось, что очень похожие вирусы были обнаружены у ящеров, но также отмечалось, что норки и кошки восприимчивы к вирусу COVID-19, что предполагает, что они могут быть носителями.

Глава группы экспертов ВОЗ, возглавлявший миссию в Ухане, Питер Бен Эмбарек заявил, что отчет был окончательно доработан и эксперты рассчитывают его выпустить в ближайшие дни.

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