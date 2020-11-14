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ВОЗ посоветовала не путешествовать во время пандемии коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала мировому сообществу отложить все поездки во время эпидемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

«Первый вопрос, который нужно себе задать: действительно ли мне необходимо поехать? Обязательно ли это? Если да, то нужно минимизировать риски. Мы знаем, что ни одно путешествие не будет безрисковым, но мы можем сделать многое, чтобы минимизировать этот риск», – сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Если поездка необходима, то нужно не забывать о мерах предосторожности. В автобусе, самолёте, поезде важно соблюдать дистанцию.

«Если вы находитесь в автобусе или машине, где вы можете открыть окна, или даже в поезде, держите окна открытыми для того, чтобы была вентиляция. Постоянно носите маску», – добавила эксперт.

Ранее ВОЗ заявила об обновлении рекорда по суточному приросту заражённых Covid-19 с начала эпидемии. За сутки 13 ноября в мире коронавирус выявили у 628 136 человек.

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