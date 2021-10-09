USD 425.7
EUR 493.64
RUB 5.85
  1. Home
  2. Мировые новости
  3. ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома

ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома

kubnews.ru

Vinkmag ad

Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание постковидного синдрома, которое встречается примерно у 20% переболевших. 

Определение термина было представлено рабочей группой медиков и экспертов ВОЗ. Учёные и медики опросили и проанализировали состояние более 400 пациентов в разных странах. Опрашиваемым задали в общей сложности 45 вопросов.

Отмечается, что определения постковидного синдрома различались, что приводило к сложностям в исследованиях и разработке клинических протоколов. Разработчики стремились определить наиболее важные области и переменные для включения в стандарт постковидного синдрома.

Согласно определению ВОЗ, большинство пациентов, переживающих постковидный синдром, испытывают проблемы с лёгочной, сердечно-сосудистой, нервной системой, а также имеют психологические последствия.

«Эти эффекты, по-видимому, возникают независимо от начальной тяжести инфекции, но чаще встречается у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально больше симптомов. Постковидный синдром обычно проявляется через три месяца после заболевания коронавирусом и длится не менее двух месяцев», – говорится в отчёте ВОЗ.

Общие симптомы включают в себя усталость, одышку, когнитивную дисфункцию, тревогу, изменённый запах и вкус и другие. Симптомы могут ослабляться или обостряться время от времени.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

«Рвота пеной, как при эпилепсии»: как четвертую волну Covid-19 переносят дети в РФ
Следующая новость

Казахстанцы отказываются от бумажных денег