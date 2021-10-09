ВОЗ представила официальное определение постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения опубликовала официальное описание постковидного синдрома, которое встречается примерно у 20% переболевших.

Определение термина было представлено рабочей группой медиков и экспертов ВОЗ. Учёные и медики опросили и проанализировали состояние более 400 пациентов в разных странах. Опрашиваемым задали в общей сложности 45 вопросов.

Отмечается, что определения постковидного синдрома различались, что приводило к сложностям в исследованиях и разработке клинических протоколов. Разработчики стремились определить наиболее важные области и переменные для включения в стандарт постковидного синдрома.

Согласно определению ВОЗ, большинство пациентов, переживающих постковидный синдром, испытывают проблемы с лёгочной, сердечно-сосудистой, нервной системой, а также имеют психологические последствия.

«Эти эффекты, по-видимому, возникают независимо от начальной тяжести инфекции, но чаще встречается у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально больше симптомов. Постковидный синдром обычно проявляется через три месяца после заболевания коронавирусом и длится не менее двух месяцев», – говорится в отчёте ВОЗ.

Общие симптомы включают в себя усталость, одышку, когнитивную дисфункцию, тревогу, изменённый запах и вкус и другие. Симптомы могут ослабляться или обостряться время от времени.

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