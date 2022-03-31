ВОЗ представила сценарий дальнейшего развития пандемии Covid-19

Штамм вируса SARS-Cov-2, вызывающий коронавирусную инфекцию, продолжит развиваться, но тяжесть вызываемого им заболевания со временем снизится. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

Отмена уроков, прогноз погоды, постановления, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Сегодня ВОЗ публикует наш обновлённый план стратегической готовности и реагирования на Covid-19. Это наш третий стратегический план, и он может и должен стать последним. В нём изложены три возможных сценария развития пандемии в этом году. Основываясь на том, что мы знаем сейчас, наиболее вероятным сценарием является то, что вирус продолжает развиваться, но тяжесть вызываемого им заболевания со временем снижается по мере повышения иммунитета из-за вакцинации и перенесённой инфекции», – сказал глава организации.

Он отметил, что периодические всплески заболеваемости и смертности могут происходить по мере ослабления коллективного иммунитета, что может потребовать периодической стимуляции (вакцинации) для уязвимых групп населения, передает informburo.kz

«В лучшем случае мы можем увидеть появление менее тяжёлых вариантов, и тогда бустеры или новые составы вакцин не потребуются. В худшем случае появится более заразный и легко передающийся штамм», – рассказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в мире есть все инструменты, необходимые для того, чтобы взять под контроль пандемию.

«Мы можем предотвратить передачу инфекции с помощью масок, дистанцирования, гигиены рук и мы можем спасти жизни, обеспечив каждому доступ к тестам, лечению и вакцинам», – подчеркнул гендиректор ВОЗ.

По данным ВОЗ на 30 марта, за прошлую неделю Covid-19 заразились более 10 млн человек в мире, более 45 тысяч умерли. Число летальных исходов выросло на 43% по сравнению с предыдущей неделей, а число случаев заражения сократилось на 14%.

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