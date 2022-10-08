ВОЗ предупредила о возвращении холеры

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены участившимися вспышками холеры, рост которых фиксируется по всему миру, сообщает zakon.kz.
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Об этом объявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в Женеве, передает пресс-служба ООН.
«После нескольких лет снижения числа случаев заболевания холерой сегодня мы становимся свидетелями всплеска ее вспышек по всему миру», — отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
По данным ВОЗ, только за первые девять месяцев этого года о вспышках холеры сообщили 27 стран. Выросла не только их частота, но и их смертельность. Данные, которыми располагает организация, ограничены, но даже из них следует, что уровень летальности в этом году почти в три раза превышает средний показатель за последние пять лет.
«Холера процветает за счет нищеты и конфликтов, но в настоящее время ее подпитывают изменения климата. <…> Экстремальные погодные явления, такие, как наводнения, циклоны и засухи, еще больше сокращают доступ к питьевой воде и создают идеальные условия для распространения холеры», — говорит гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус
Тедрос указал, что, хотя холера может убить в течение нескольких часов, ее можно предотвратить с помощью вакцинации и доступа к питьевой воде и санитарии. Но из-за растущего числа вспышек поставки вакцин не могут удовлетворить спрос.
Холера является одной из самых страшных болезней в истории человечества и до сих пор ответственна за большинство смертей в некоторых частях мира. Она стала причиной семи пандемий за последние 200 лет. Когда-то ее называли «голубой смертью» из-за цвета кожи обезвоженных людей.
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