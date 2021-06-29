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ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время саммита здравоохранения малых островных государств призвал мировое сообщество учесть уроки текущей ситуации с COVID-19 для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Глава организации подчеркнул, что необходимо сделать все возможное «для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования». В этом могут помочь сильная первичная медицинская помощь и охват услугами здравоохранения.

В своем обращении Гебрейесус также отметил вакционное неравенство. По его словам, большинство стран с низкими доходами до сих пор не получили достаточное количество вакцины от COVID-19, а 77 процентов всех прививок приходится на 10 стран.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

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