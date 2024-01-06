ВОЗ призвала использовать маски из-за роста заболеваемости COVID-19

ВОЗ призвала носить маски из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявил 5 января 2024 года глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает Zakon.kz.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.

«Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников», – написал Тедрос на своей странице в социальной сети Х.

В связи с этим он призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо.

«Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие, и убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа», – добавил глава ВОЗ.

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