ВОЗ призвала привить 60 процентов населения каждой страны

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал мировое сообщество сделать все, чтобы к середине 2022 года 60 процентов жителей всех без исключения стран были привиты от коронавируса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Johns Hopkins University.

Представители ВОЗ напомнили, что через механизм распределения вакцин COVAX прошло лишь 90 миллионов доз препаратов, хотя в мире распространено около 3 миллиардов доз.

«Временные рекомендации государствам-членам выполнить призыв ВОЗ к действию, чтобы к сентябрю 2021 года прививку получило по крайней мере 10 процентов мирового населения, к декабрю — уже 40 процентов, а к середине 2022 года – 60 процентов. Для защиты уязвимых групп населения от появления и распространения вариантов SARS-CoV-2 требуется усиление глобальной солидарности», — говорится в заявлении ВОЗ.

В организации сообщили, что для достижения этой цели за четыре месяца вакцинацию должны пройти еще 250 миллионов человек в странах с низким и средним уровнем дохода.

«Эта пандемия была вызвана в высшей степени заразным вирусом, однако ее в разы усилили разделение, неравенство и историческая неготовность инвестировать в будущее. Поэтому мы должны устранить недостатки наших обществ», — говорится в сообщении.

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