ВОЗ распространила заявление по поводу штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье распространила заявление по поводу нового штамма коронавируса «омикрон», передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В организации отметили, что пока недостаточно данных, чтобы заявлять, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты».

«Пока неясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта». В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом «омикрон» или другими факторами», — говорится в заявлении.

В ВОЗ подчеркнули, что пока также неясно, приводит ли штамм «омикрон» к более тяжелому протеканию болезни.

«Пока неясно, вызывает ли заражение штаммом «омикрон» более тяжелое заболевание по сравнению с инфекциями, вызванными другими вариантами, включая штамм «дельта». По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом «омикрон», — указали в организации.

Кроме того, пока нет информации о том, что симптомы, связанные с заражением штаммом «омикрон», отличаются от симптомов при заражении другими штаммами. «Для того чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель», — указывается в заявлении.

ВОЗ также работает с группой технических экспертов, чтобы определить возможное влияние нового штамма на эффективность существующих вакцин и других санитарных мер.

«Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта «дельта». Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти», — подчеркнули в ВОЗ.

Также в заявлении отмечается, что у людей, ранее перенесших коронавирус, может быть повышенный риск заражения штаммом «омикрон». Более подробную информацию ВОЗ пообещала предоставить «в ближайшие дни и недели».

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