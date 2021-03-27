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ВОЗ рекомендовала даже привившимся от COVID носить маски

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ВОЗ не располагает данными об эффективности существующих вакцин от коронавируса против вариантов COVID-19, которые появятся в перспективе, поэтому призывает привившихся соблюдать защитные меры, заявила директор департамента организации по иммунизации и вакцинам Кейт О’Брайен, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости

«Мы должны ожидать, что мы будем продолжать видеть, как варианты неожиданно возникают. Это то, что делают вирусы. И производители вакцин явно планируют и уже адаптируют вакцины, чтобы попытаться сделать их как можно лучше против целого ряда вариантов, поскольку мы узнаем больше о том, как эти варианты взаимодействуют с вакцинами», — сказала О’Брайен в видеоролике, распространенном в соцсетях ВОЗ.

При этом она подчеркнула, что даже привившимся от COVID необходимо соблюдать защитные меры, например, носить маску.

«У нас нет доказательств для каждой из вакцин, для каждого из вариантов, а также для вариантов, которые появятся в будущем, о том, в какой степени вакцины защищают вас от заражения. Они могут защитить вас от болезни, но затем вы можете пойти и передать ее кому-то другому, и они могут заболеть, если не будут вакцинированы», — пояснила представитель ВОЗ.

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