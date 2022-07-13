ВОЗ собирается официально признать третий пол

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Всемирная организация здравоохранения собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что пол не ограничивается только мужским или женским, передает zakon.kz
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Об этом говорится в официальном заявлении организации.
Первое издание руководства датируется 2011 годом. Сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития.
В новом руководстве будут обновлены:
- ключевые концепции, связанные с гендером,
- расширена концепция интерсекциональности.
Обновленное руководство будет выходить за рамки небинарных подходов, чтобы признать, что пол не ограничивается мужским или женским.
Третий пол – термин, используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или причисляются обществом к иному гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.
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