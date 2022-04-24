ВОЗ сообщила о вспышке неизвестного гепатита среди детей в 12 странах

Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке гепатита неизвестного происхождения среди детей в 12 странах. Один ребёнок умер, передает informburo.kz

«Зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения из 11 стран европейского региона и одной страны американского региона. Случаи были зарегистрированы в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (114), Испании (13), Израиле (12), Соединенных Штатах Америки (9), Дании (6), Ирландии (5), Нидерландах (4), Италии (4), Норвегии (2), Франции (2), Румынии (1) и Бельгии (1)», – отмечается в сообщении.

В организации указали, что ни у одного из заболевших не определили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D. Заболевали дети возрастом от одного месяца до 16 лет. Сообщается, что около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.

Главный признак заболевания – острый гепатит (воспаление печени) с заметно повышенным уровнем печеночных ферментов. Кроме того, среди синдромов называли боль в животе, диарею и рвоту, предшествующие развитию тяжёлого острого гепатита. У большинства заболевших лихорадки не было, но в 74 случаях обнаружился аденовирус, сообщили в организации.

Причины происходящего пока выясняются.

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