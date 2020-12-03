ВОЗ: Вакцин на всех не хватит и будет третья волна пандемии

Мир не будет располагать достаточным количеством вакцины против коронавируса в ближайшие три-шесть месяцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил в среду в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) директор ее программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Люди должны осознать, что у нас не будет достаточной вакцинации для предотвращения нового роста числа случаев заболевания по меньшей мере в течение трех-шести месяцев, — сказал он.

Эксперт предупредил о возможном возникновении новой волны коронавируса до того, как появится вакцина. Поэтому, по его словам, необходимо соблюдать превентивные санитарные меры.

Как заявил ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, в организации ожидают, что вакцины от коронавируса «начнут поступать в страны во втором или третьем квартале 2021 года». При этом «ограниченное количество вакцин может быть доступно для групп высокого риска начиная с первого квартала 2021 года», сказал он. Как отметил официальный представитель, поскольку эти первые дозы будут ограниченными, «потребуется отдать приоритет уязвимым группам, таким как работники здравоохранения и пожилые люди».

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