ВОЗ заявила, что ограничительные меры в связи с COVID-19 абсолютно необходимы

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что ограничительные меры во многих европейских странах абсолютно необходимы для борьбы с коронавирусной пандемией, передает dknews.kz

ВОЗ сообщила, что в этом месяце суточный показатель новых случаев инфицирования в Европе дважды превышал 120.000.

В четверг во время пресс-конференции директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге выразил свою обеспокоенность.

Клюге заявил, что суточный показатель случаев инфицирования в Европе вырос в два-три раза по сравнению с апрелем. Он указал на то, что также растет число обращений в больницы. Он заявил, что рост числа подтвержденных случаев инфицирования частично обусловлен более массовым тестированием.

Клюге заявил, что число смертельных случаев упало до одной пятой, ссылаясь на улучшение больничного лечения.

ВОЗ призвала европейские страны пристально отслеживать распространение гриппа в зимний сезон, отмечая, что двойная эпидемия в виде гриппа и COVID-19 может увеличить нагрузку на медицинские учреждения.

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