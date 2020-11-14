ВОЗ заявила об обновлении рекорда по суточному приросту заражённых Covid-19 – 628 136 случаев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об обновлении рекорда по суточному приросту заражённых коронавирусом Covid-19 с начала пандемии, статистические данные приведены на сайте организации.

За сутки 13 ноября в мире коронавирус выявили у 628 136 человек. Число летальных случаев в мире выросло более чем на 9,6 тысячи, превысив 1,29 млн. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 52 487 476 человек.

До этого максимальное количество заражённых за сутки было зафиксировано 7 ноября – 613 977 инфицированных.

Стоит отметить, что ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения и смерти, которые предоставляют государства.

Более 46% новых случаев приходятся на Европейский регион (291 830), на втором месте Северная и Южная Америка (234 437), на третьем – Юго-Восточная Азия (53 485).

В Казахстане 13 ноября Сovid-19 выявили у 638 человек, коронавирусной пневмонией за сутки заболели – 179.

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