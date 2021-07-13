ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом: Вариант Delta стремительно распространяется по миру

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил об ухудшении ситуации с Covid-19 во всём мире, передает informburo.kz

По его словам, рост числа новых случаев Covid-19 и смертей растёт четвёртую неделю подряд.

«После 10 недель спада количество смертей снова растёт. Мы продолжаем получать сообщения из всех регионов мира о выходе больниц на полную мощность. Вариант Delta стремительно распространяется по миру, вызывая новый всплеск случаев заболевания и смерти», – заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что особенно тяжёлая ситуация наблюдается в странах с низким охватом вакцинацией

«Delta и другие варианты с высокой степенью передачи вызывают катастрофические волны случаев заболевания, которые приводят к большому количеству госпитализаций и смертей. Даже страны, которым удалось предотвратить ранние волны эпидемии только с помощью мер общественного здравоохранения, сейчас находятся в эпицентре вспышек. Вакцины никогда не были выходом из этого кризиса сами по себе, но нынешняя волна снова демонстрирует, насколько мощным средством борьбы с этим вирусом они являются», – сказал глава ВОЗ.

Сейчас вариант Delta обнаружен более чем в 104 странах, и по данным ВОЗ, этот штамм вскоре станет доминирующим, циркулирующим во всём мире.

«Сегодня я хочу сказать, что мы переживаем обострение чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, которая ещё больше угрожает жизням и восстановлению мировой экономики», – отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

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