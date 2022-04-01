Возбуждено уголовное дело по факту гибели троих детей в Костанайской области

Трагедия в селе Амангельды Амангельдинского района произошла около 11 часов 31 марта. Как сообщили сотрудники ДЧС Костанайской области, пожар произошел в двухквартирном жилом доме по улице Ермагамбетова.

«Возбуждено уголовное дело по статье 292 часть 3 УК РК «За нарушение требований пожарной безопасности, лицом ответственным за их соблюдение, причинившее смерть двух и более человек», — сообщил старший дознаватель по особо-важным делам ДЧС Костанайской области Игорь Вальтер.

Напомним, в одной из квартир проживала многодетная семья. У 39-летнего мужчины и его 28-летней жены четверо детей, старшему из которых 8 лет. До прибытия пожарных подразделений детей из дома эвакуировали соседи, так как родители находились на работе, и дети дома находились одни. В 11:07 врачи Амангельдинской ЦРБ констатировали смерть троих детей 2016, 2019 и 2020 годов рождения. Экипаж службы пожаротушения ликвидировал пожар за 40 минут. Для установления причины возгорания в Амангельдинский район направлены специалисты лаборатории ДЧС. В ведомстве отметили, что со взрослыми жильцами данного дома проводилась профилактическая работа 20 сентября 2021 года, с вручением памяток и разъяснением правил пожарной безопасности.

За неделю это уже второй случай гибели детей при пожаре в Костанайской области. 27 марта возгорание возникло в 2-этажном частном жилом доме по улице Тобольская в Костанае. При разведке пожара, было обнаружено тело 34-летнего мужчины, и двух его племянниц 2011-ого и 2013-ого годов рождения. Еще один человек, 38-летняя сожительница мужчины, как уточнили сотрудники ДЧС, скончалась в машине скорой помощи.

По факту пожара на Тобольской ведутся следственные действия, назначена пожаро-техническая экспертиза в центре судебных экспертиз по Костанайской области. В данное время находятся в работе. На проведение экспертиз по закону отводится один месяц, но, в случае необходимости, сроки могут быть увеличены.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.