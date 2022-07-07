Воздушный шар упал вместе с людьми возле ТК «Керуен» в Нур-Султане

По данным пресс-службы ДЧС Нур-Султана, 6 июля возле ТК «Керуен» в момент спуска воздушного шара к земле из-за резкого порыва ветра произошел наклон купола, передает Tengrinews.kz.
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Инцидент на видео запечатлели очевидцы. Роликом поделился Тelegram-канал Аstanovka98.
«Жертв и пострадавших нет. В службу 112 информации по данному случаю не поступало», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В ДЧС отметили, что ранее было оповещение о штормовом предупреждении на 6 июля, и попросили прислушиваться к рекомендациям.
прошлом году из-за воздушного шара в Шымкенте без света остались 4 тысячи семей.
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