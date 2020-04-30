Возмещение выплат за комуслуги. 20 тысяч жителей области подали заявку

20 тысяч жителей региона подали заявки, чтобы получить помощь от государства на оплату коммунальных услуг. Большая часть этих обращений все еще находится на рассмотрении, однако уже есть первые случаи одобрений. Таких набралось чуть больше 3 тысяч, передает alau.kz

Финансовая поддержка государства в оплате коммунальных услуг вызвала в стране не меньший интерес, чем социальная выплата «42 500». Шквал звонков в первые дни привел к дополнительной нагрузке на костанайский центр iKomek. Спустя неделю ситуация по словам чиновников изменилась.

«Маленький есть ажиотаж. Изначально, допустим первые два дня, был ажиотаж конечно. Сейчас уже намного проще. Сейчас уже во всех СМИ было озвучено, в соц.сетях было озвучено какие требования, что и как,»- рассказал Даурен Аскаров, руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

Во многом на ситуацию повлияло расширение числа Call-центров, принимающих заявки от жителей региона. Их в области заработало 28. Причем в самом Костанае запустили сразу 6 номеров горячей линии, помимо центра iKomek. В управлении сообщили, что принимать звонки для консультаций и заявок они будут без ухода на праздничные выходные. Все потому, что прогнозируется большой объем работы.

«На сегодняшний день, на 30 апреля, уже поступила 21 тысяча заявок. Из них 726 заявок отклонили. Порядка 3200 – одобрено. И оставшаяся часть на рассмотрении находится,»- сказал Даурен Аскаров.

Те, чьи заявки были одобрены, получат деньги на свои лицевые счета, и как только коммунальные службы выставят суммы за свои услуги, 15 тысяч тенге автоматически распределятся по платежам. Что касается отказов, то причина у них была одна.

«Это в виду того, что либо они не попадают под данную категорию, как изначально было озвучено, согласно правил 7 категорий, либо не имеют лицевых счетов. Разные, абсолютно разные звонки сейчас поступают,»- прокомментировал руководитель управления.

Большинство обратившихся за выплатой в 15 тысяч тенге — это жители Костаная. Их заявок насчитывают не меньше 80 процентов. Но эта цифра может измениться. Ведь пока в регионе обратилось меньше половины от всех возможных получателей гос.поддержки. Общее число людей, подпадающих под категории в Костанайской области, составляет 50,5 тысяч.

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