В Казахстане много лет действует система жилищной помощи. Эта мера господдержки из местного бюджета снижает нагрузку на кошельки наиболее нуждающихся граждан, компенсируя часть расходов на содержание жилья и оплату коммунальных услуг, сообщает Zakon.kz.
Жилищная помощь в Казахстане предоставляется тем гражданам, для которых жильё действительно является единственным. Это касается собственников, постоянно зарегистрированных и проживающих в своей квартире или доме, а также арендаторов жилья из государственного жилищного фонда и тех, кто снимает жильё, предоставленное акиматами в частном секторе.
Оформить поддержку можно по месту постоянной регистрации: либо онлайн через портал eGov (если такая возможность предусмотрена в регионе), либо офлайн — через НАО «Государственная корпорация “Правительство для граждан”».
На фоне поэтапного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги жилищная помощь остаётся одним из ключевых инструментов адресной социальной поддержки. Такой механизм позволяет частично компенсировать дополнительные расходы малообеспеченных семей и одновременно сохранять возможность вкладывать средства в модернизацию коммунальной инфраструктуры.
С августа 2025 года порядок расчёта жилищной помощи изменился. Как отмечает Ranking, теперь размер компенсации определяется поставщиком услуги в пределах установленных норм потребления:
- Газоснабжение – не более 15 куб. м на человека.
- Электроснабжение – по нормативам, утверждённым региональным уполномоченным органом в сфере естественных монополий.
- Водоснабжение и водоотведение:
- холодная вода – до 4 куб. м на человека;
- горячая вода – до 2 куб. м на человека.
- Теплоснабжение – до 0,025 Гкал на человека.
- Вывоз твёрдых бытовых отходов – не более 650 тенге на человека.
- Обслуживание лифтов – до 1300 тенге на квартиру.
- Услуги связи (в части увеличения абонентской платы за стационарный телефон) – не более 1399 тенге на абонента.
- Управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества, включая капитальный ремонт, – до 60 тенге за кв. м.
- Аренда жилья из госфонда – не более 120 тенге за кв. м.
- Норма площади – 18 кв. м полезной площади на человека, но не больше фактически занимаемого метража; для одиноко проживающего – не более 30 кв. м.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 октября текущего года сумма назначенной жилищной помощи достигла 453,4 млн тенге. Поддержку получают 9,6 тыс. семей, а средний размер выплаты за квартал на одну семью составляет 4,6 тыс. тенге.
Наибольшие объёмы выплат пришлись на Костанайскую (60,4 млн тг), Жамбылскую (55,1 млн тг) и Кызылординскую (54,3 млн тг) области. Наибольшее количество членов семей-получателей зафиксировано в Костанайской, Карагандинской и Жамбылской областях.
При этом самые высокие средние суммы помощи отмечены в Туркестанской области (7,9 тыс. тг), Шымкенте (7,3 тыс. тг) и Кызылординской области (6,9 тыс. тг).
За весь 2024 год общий объём жилищной помощи составил 592,1 млн тенге. Её получили 17,55 тыс. членов семей. По сравнению с предыдущим периодом сумма выплат сократилась на 42,7%, а численность получателей — на 64,3%.
Система жилищной помощи изначально ориентирована на домохозяйства с низкими доходами, вне зависимости от их социального статуса. Пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие категории находятся в равных условиях — ключевым критерием выступает уровень нуждаемости. Таким образом, наиболее уязвимые группы населения защищены от резкого роста коммунальной нагрузки: компенсации частично перекрывают рост тарифов и помогают сохранить доступ к базовым услугам.
При этом действуют механизмы проверки, позволяющие исключать из числа получателей тех, кто необоснованно претендует на поддержку. Это обеспечивает более точное и адресное распределение средств и гарантирует, что помощь получают действительно нуждающиеся семьи.
