Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании по вопросам уборки снега резко высказался о жалобах горожан в социальных сетях и призвал жителей к ответственности.

По словам главы города, он нередко видит в Instagram публикации, где люди жалуются на неубранные дворы, хотя в реальности ситуация выглядит иначе. В качестве примера аким рассказал о мужчине, который, находясь во дворе, жаловался на акимат из-за невозможности выехать на дорогу. При этом проезжая часть была очищена, а расчистить требовалось всего около двух метров снега позади автомобиля.

«Когда ему приедут под машиной почистят, чтобы он выехал? Мне кажется, совесть должна же быть. Возьмите лопату и почистите. Хотя бы возле своего автомобиля, припаркованного в своём дворе», — отметил Марат Жундубаев.

Он подчеркнул, что работа по уборке снега должна вестись совместно — как со стороны коммунальных служб, так и со стороны жителей. Аким также напомнил, что профилактические рейды уже проводились: полиция обходила дворы и выносила предупреждения.

«Было вынесено более 200 предупреждений, но ни одного штрафа. Возможно, для некоторых это не действенные меры. Где не понимают — надо штрафовать. Другого нет. Я говорю это не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы в городе был порядок», — заявил аким.

Глава города подчеркнул, что период уговоров завершён, и в вопросах содержания дворов и проездов необходим более жёсткий и ответственный подход.

