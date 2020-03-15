Возможен ли отпуск для казахстанцев с детьми, ответили в Минтруда

Вопрос, касающийся оплачиваемого отпуска для граждан Республики Казахстан с детьми, затронули в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в стране, передает NUR.KZ.

Как рассказал в ходе своего выступление на площадке СЦК начальник из Минтруда Ербол Нургалиев, данный вопрос глава государства поручил проработать с работодателями.

По его словам, министерство выработало и направило в областные исполнительные органы соответствующие рекомендации.

Накануне поднимался вопрос о закрытии детских дошкольных учреждений из-за обнаружения в республике зараженных опасной инфекцией. Пока детсады открыты, но в случае ухудшения ситуации это может измениться. Тогда родителям придется самим сидеть с детьми.

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