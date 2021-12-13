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Возможен запах газа. В акимате Костаная попросили сохранять спокойствие

Фото из открытых источников

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В связи с проведением профилактических работ на газораспределительной станции города возможен запах газа при использовании газовых приборов.

«В связи с этим просим сохранять спокойствие. При наличии запаха необходимо перекрыть кран и проветрить помещение. При сохранении запаха осуществить вызов аварийной бригады «104». Аварийная газовая служба усилена дополнительным транспортом. Все заявки будут проверены специалистами», — сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

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