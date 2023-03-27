Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам

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Прогноз запасов влаги в почве перед весенним севом выпустил Казгидромет.
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В целом складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны, однако на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития.
Расчеты показывают, что влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед весенне-полевыми работами ожидается:
- от оптимального до удовлетворительного уровня – в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской области;
- удовлетворительной — в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях;
- оптимальной — в Жетысуской и Туркестанской области
Данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что в конечном счете влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая.
Окончательный прогноз запасов влаги в почве к началу весенне-полевых работ будет разработан ориентировочно 25 апреля.