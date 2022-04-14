Возможно ли в Казахстане прожить на одну пенсию

В Казахстане пенсию по возрасту получает более 2 млн граждан. Средняя пенсионная выплата, согласно официальной статистике, равна чуть более 100 тыс. тенге.

Аналитики с Picodi.com решили сравнить выплаты, которые получают пенсионеры разных стран и проверить, хватает ли их на то, чтобы вести достойную жизнь, передает nur.kz

Как отмечают авторы исследования, пенсионные выплаты в одних странах могут облагаться налогами, в других же часть пенсии идет на страховые выплаты, а в некоторых пенсии вовсе не подлежат налоговым и социальным вычетам.

Поэтому для того, чтобы рейтинг получился максимально объективным, были взяты средние суммы пенсионных выплат, которые реально получают пенсионеры на руки. В Казахстане средняя государственная пенсия (базовая и солидарная) равна 100 984,2 тенге.

Какие страны участвовали в рейтинге

В рейтинге приняли участие 44 страны. Самые высокие пенсии оказались у жителей Норвегии — там пенсионеры получают 2 017 долларов в месяц. На втором месте жители Швейцарии, где средняя пенсия равна 1 913 долларам. Замыкают тройку лидеров США, граждане которых получают 1 663 доллара в месяц.

Казахстан оказался ближе к концу рейтинга и занял 37-е место. Этот показатель чуть лучше, чем у России и Беларуси — 39-е и 40-е места соответственно, но хуже, чем у стран Прибалтики: Латвии (26-е место), Литвы (22-е место) и Эстонии (19-е место).

Последнее место досталось Украине — пенсионеры там получают всего 123 доллара. Чуть выше заняли места Молдова и Албания — граждане этих стран могут рассчитывать на 143 и 144 доллара соответственно.

Продуктовая корзина пенсионера

Впрочем, суть рейтинга не в сравнении сумм пенсионных выплат, а в том, возможно ли на них комфортно жить. Для этого создатели рейтинга составили собственную продуктовую корзину. Использовались при этом рекомендации ВОЗ и местных министерств здравоохранения по питанию пожилых людей.

В корзину попали: хлеб, рис, молоко, йогурт, сыр, рыба, мясо, яйца, фрукты и овощи. Она отличается от официальной минимальной продуктовой корзины, да и сам список не блещет разнообразием, однако продукты, которые в него попали, способны удовлетворить минимальную месячную потребность в питательных веществах среднестатистического взрослого человека. Естественно, количество продуктов взято с расчетом на весь месяц.

В Казахстане такая продуктовая корзина вышла на сумму 47 680 тенге. Цены, указанные в списке, основываются на тех, что были в марте 2022 года. Вот как выглядит минимальная продуктовая корзина казахстанского пенсионера:

Хлеб (12 буханок по 500 г) – 1 730 тенге;

Рис (3 кг) – 1 030 тенге;

Яйца (20 шт.) – 840 тенге;

Молоко (12 л) – 4 060 тенге;

Йогурт (5 л) – 5 330 тенге;

Сыр (1,5 кг) – 3 970 тенге;

Мясо (3 кг) – 4 000 тенге;

Рыба (3 кг) – 15 120 тенге;

Фрукты (9 кг) – 5 510 тенге;

Овощи (15 кг) – 6 090 тенге.

Таким образом, минимальная продовольственная корзина казахстанца равна 47,2% от средней пенсии по возрасту.

Как обстоят дела в других странах

Если судить по соотношению цен на продукты к пенсии, то Казахстан также занимает 37-е место. А вот в некоторых других странах картина кардинально изменилась.

Так, например, Молдова, которая занимала предпоследнее место по размеру пенсий, показала соотношение цен к пенсии в 59,2% и теперь занимает 39-е место, а Россия с показателем в 58,9% осталась позади Казахстана.

Такая ситуация произошла в первую очередь из-за разницы цен на продукты. Несмотря на то, что выплаты пенсионеров той же Молдовы почти в два раза меньше казахстанской пенсии, цены на продукты эту разницу нивелируют.

Таким образом Беларусь (76,7%), которая находилась на 40 месте, опустилась на предпоследнее место, а Украина так и осталась на последнем (84,9%). Инфографика: picodi.com

Самое выгодное соотношение цен на продукты к пенсии оказалось в Норвегии, Австрии и Франции. В этих странах стоимость базовой продуктовой корзины составляет 13,4%, 13,7% и 14,3% от средней пенсии по возрасту. США же с третьего места спустились сразу на 10-е место и показали соотношение цен к пенсии в 16,1%. Данное сравнение довольно условное, ведь у каждого человека свои пищевые привычки, которые могут сильно отличаться в зависимости от того, в какой стране он живет.

Также и цены на некоторые продукты в одних странах могут быть очень высокими — просто потому, что полностью импортируются из других стран, где они стоят копейки.

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