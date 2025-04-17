Костанайские автобусные маршурты №114, 113, 113А, 108 и 42, которые ходят на дачи, начали свою работу. В этом году изменений в их расписании нет, интервал движения тот же, варьируется от получаса до часа.

Весна в этом году в Костанай пришла довольно рано, поэтому местные дачники тоже решили не затягивать с открытием сезона. К примеру, в садовом обществе «Железобетонщик» даже в будний день, а то есть сегодня, можно увидеть довольно много людей. Кто-то приехал навестить свою дачу после зимы, а кто-то уже начал убираться на своем участке.

Наталья Солоцких уже 10 лет основательно занимается выращиванием овощей, ягод и цветов, поскольку для ее семьи это не просто хобби, а источник дохода. Свою дачу они ласково называют — кормилица. Кстати, сезон они начинают уже в апреле, поэтому уже сегодня в теплицах видны кусты томата и огурцов, вместе с ними вот-вот подоспеют листья салата и редис.

«Знаете, ошибочное мнение тех, кто считает, что это все легко и просто. Я вам скажу это далеко не так, потому что любое детище, а это мое детище, оно требует ухода. Это такой же маленький ребенок, которого надо укрыть, вот в пленке все это все, это надо раскрыть, это надо полить, напоить, это нужно воздуха дать. Это то же самое дети!», — говорит Наталья Солоцких.

С апреля по октябрь семья огородников живет здесь, для этого они создали себе все условия. Ну, и, конечно, отмечает героиня, вдали от городской суеты у нее получается отвлечься, отдохнуть и побыть, что называется, в гармонии с природой. На сегодня в садовом обществе «Железобетонщик» числится больше тысячи дачных участков. Примерно на 30 из них люди живут круглый год. Также есть и заброшенные участки, но их немного.

«Полив к первому мая мы обеспечим, а возможно и пораньше, в связи с тем, что у нас сезон начинается раньше, тепло пришло. Главное, чтобы была погода нормальная, устоялась, не мешала нам работать и дачники также с оптимизмом на все смотрят. Автобусы пошли вот с 16 апреля», — говорит председатель садового общества «Железобетонщик» Кумар Салкенов.

Кстати, оплата за одну сотку в этом дачном обществе составляет 5200 тенге. Однако, в связи с недавним повышением тарифа на электроэнергию, отмечает председатель, возможно, что плата за участок станет больше.

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