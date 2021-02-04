Возможно за счет работодателей будут вакцинировать от COVID-19 — главный санврач Костанайской области

В Костанайской области уже несколько дней идет вакцинация от COVID -19. И, по словам главного санитарного врача региона, проблем ни с приемом, ни с транспортировкой российской вакцины «Спутник V» в области нет, сообщает alau.kz

В первую очередь вакцинация началась с работников инфекционных стационаров, скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, организаций первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев стационаров, санэпидслужбы. Затем будут привиты педагоги, участковые, полицейские, студенты. В общем, прививку должны получить свыше 90 тыс. жителей региона до конца года.

«При получении вакцины возможны ожидаемые последствия, как общего характера в виде подобного синдрома с повышением температуры, так и местные в виде болезни гипертермии в месте инъекции. Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауны и бани, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок», — отметил главный госсанврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

Тем, кто переболел Ковид-19, врачи тоже рекомендуют прививаться, но только спустя 6 месяцев после выздоровления. Вакцинации не подлежат люди, имеющие постоянные и временные противопоказания к профилактическим прививкам; беременные женщины, и находящиеся на грудном вскармливании, а также лица с острой и бессимптомной формой КВИ. Получение прививки противопоказано людям младше 18 и старше 65 лет. Электронного паспорта вакцинации у костанайцев не будет, но данные о ней будут включены в интегрированную электронную систему Паспорт здоровья.

«Платная вакцинация — вопрос будут рассматриваться. По цене не можем ничего сказать, в мае будет расширен список вакцинируемых, возможно за счет работодателей», — отметил санитарный врач.

На сегодня в Костанае вакцинированы больше 300 человек. Факты отказа, как отмечают в управлении здравоохранения, были, но только по причинам недавно перенесенного коронавируса или из-за противопоказаний по здоровью. С 8 февраля в Костанайской области начнется вакцинация медиков уже в районах области.

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