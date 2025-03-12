В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.

Также, с 22 апреля по 7 мая 2025 года, в городе Астана будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов.

«Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах. Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам», — сообщили в минобороны РК.

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