Возможны ограничения в регионах. Минобороны сделало заявление

Фото взято с сайта kazpravda.kz
В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил в период с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение.
Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской областей и области Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.
Министерство обороны информирует, что в указанный период времени в отдельных районах региона возможно введение ограничительных мер.
В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.
Напоминаем, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.