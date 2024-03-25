Возможны разливы и подтопления. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Фото взято с сайта ortcom.kz
Сообщение распространили синоптики Казгидромета.
В период с 26 по 29 марта по Костанайской области, в связи с прогнозом положительных температур воздуха, выпадением осадков преимущественно в виде дождя, ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, ослабление ледового режима и подъемы уровней воды на реках области.
При этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек талыми водами.
По Костанайской области ожидается температура ночью до 2 тепла, днем до 5-13 градусов тепла.
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