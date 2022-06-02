Вознесение Господне 2022: чего нельзя делать 2 июня, а что нужно

2 июня 2022 года в православном календаре Праздник Вознесения жестко привязан к Воскресению Христову — его отмечают на 40-й день после Пасхи. Поэтому каждый год он приходится на разную дату, но всегда выпадает на четверг.

В 2022 году Пасху праздновали 24 апреля, значит Воскресение Господне приходится на 2 июня. А на 50-й день после Пасхи православные будут праздновать Троицу.

Чего нельзя делать на Вознесение

Вознесение Господне — один из 12 главных православных праздников, которые на церковнославянском называются «двунадесятыми». Поэтому в этот день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.

В этот день запрещено вести неприятные разговоры, устраивать скандалы и склоки, сцены ревности, выяснять отношения. Запрещено материться, а любые негативные разговоры могут плохо сказаться на последующих событиях в жизни.

Нельзя плеваться, мусорить, выливать нечистоты, бросать на землю даже что-то мелкое и незначительное.

Запрещено устраивать застолья и гуляния, связанные с другими событиями, кроме Вознесения. Семейное торжество даже по случаю дня рождения лучше перенести на другой день.

Считалось, что в этот день весна окончательно переходит в лето, в честь будущего хорошего урожая раньше в Вознесение водили хороводы.

Что делают на праздник

В домах на Вознесение пекли пироги с начинкой из лука, а также хлебные изделия — лесенки, или лествицы — на них обязательно делали семь перекладин, символизирующих ступени. Лепешки освящали в церкви и с этим угощением отправлялись в гости к родне или раздавали.

Православные идут в храмы на службы. Причем сначала на всенощное бдение, которое совершается накануне вечером, а потом на литургию.

Согласно церковному уставу, в этот день нет поста. Поэтому после службы верующие собираются за праздничным столом.

Погодные приметы

В народе сложились свои приметы и обычаи, которые к православию никак не относятся и считаются языческими. Но это не делает их менее занятными.

Если на праздник идет дождь и начинается гроза, то год будет неурожайным.

Если птицы летят низко — к похолоданию.

Если хорошая погода на Вознесение, ждет хороший урожай.

Если выпала утром роса, то обязательно пройдитесь по ней без обуви. В народе считают, что это защитит вас от невзгод и болезней.

По материалам gazeta-vp.ru

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.