Возобновить тренировочный процесс в спортивных школах Костанайской области решил оперштаб

Сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием Архимеда Мухамбетова.

В ходе заседания с предложением о возобновлении учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и спортивных клубах выступил руководитель Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Азамат Бегалин.

«С введением режима чрезвычайной ситуации приостановлены проведение учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и спортивных клубах, а так же подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий. В условиях послабления карантинных мер с 25 мая 2020 года разрешена работа спортивных объектов с проведением тренировок для групп до 30 человек, в том числе тренажерных залов. Однако организация полноценного учебно-тренировочного процесса в спортивных школах еще не восстановлена. В целях качественной подготовки спортсменов к предстоящим спортивным стартам, прошу Вас рассмотреть возможность возобновления учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и спортивных клубах с соблюдением санитарных норм режима с 1 июня 2020 года, за исключением города Житикара»,- сказал Азамат Бегалин.

Штаб поддержал возобновление учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и клубах, но с 8 июня 2020 года.

Кроме того, на заседании оперштаба просили рассмотреть возможность начала проведения спортивных мероприятий без присутствия зрителей с 7 июня 2020 года, а с 22 июня проведение спортивных мероприятий с присутствием зрителей. Штаб это предложение не поддержал, отложили на неопределенный срок.

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