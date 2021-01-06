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Возобновят междугородние внутриобластные автобусные перевозки — изменения в постановлении

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Изменения и дополнения внесли в постановление главного санитарного врача Костанайской области.

  • возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке;
    Подпункт 3) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №2 от 06.01.2020 года. Исключено «и приостановлением в выходные и праздничные дни»
  • разрешение работы общественного городского транспорта с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима 10 января 2021 года с 06:00 часов до 23:00 часов.
    Подпункт 4-1 внесен постановлением ГГСВ №2 от 06.01.2020 года

Напомним, сегодня подписано новое постановление.

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