Возобновят междугородние внутриобластные автобусные перевозки — изменения в постановлении

Изменения и дополнения внесли в постановление главного санитарного врача Костанайской области.
- возобновление междугородних внутриобластных автобусных, микроавтобусных перевозок с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке;
Подпункт 3) с изменениями, внесенными постановлением ГГСВ №2 от 06.01.2020 года. Исключено «и приостановлением в выходные и праздничные дни»
- разрешение работы общественного городского транспорта с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима 10 января 2021 года с 06:00 часов до 23:00 часов.
Подпункт 4-1 внесен постановлением ГГСВ №2 от 06.01.2020 года
Напомним, сегодня подписано новое постановление.
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