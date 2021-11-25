Возобновят полёты из Костаная в Ганновер

Фото alau.kz
О возобновлении рейсов из Костаная в Ганновер сообщается на сайте авиакомпании Air Astana.
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Авиакомпания будет выполнять рейсы из Костаная в Ганновер с 14 мая по 4 сентября 2022 года по субботам и воскресеньям на Airbus A320. Будет 28 мест в бизнес-классе и 151 в экономическом классе.
«Мы рады, что летом 2022 года мы возобновим сезонное сообщение между Ганновером и Костанаем. Таким образом, мы подчеркиваем важность немецкого рынка и, в то же время, предлагаем нашим клиентам еще один вариант путешествия в Казахстан. В дополнение к нашим рейсам в Нур-Султан, Атырау и Уральск из Франкфурта, маршрут из Ганновера стал важным направлением, особенно для посещения друзей и родственников — что было невозможно сделать либо с большими трудностями в течение последних полутора лет», — сказал Свен Госсоу, менеджер в Германии, Австрии и Швейцарии авиакомпании Air Astana.
Рейс KC 924 вылетает из Ганновера в 14:55 и прибывает в Костанай в 23:50 по местному времени. Обратный рейс KC 923 вылетает из Костаная в 12:50 и приземляется в Ганновере в 13:55. У пассажиров есть отличная возможность воспользоваться привлекательными тарифами раннего бронирования по данному направлению.
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