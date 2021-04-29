Возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желкуар»

Как сообщает пресс-служба КНБ РК, возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желқуар», передает alau.kz

«Информируем, что в связи с улучшением ситуации после паводков и обеспечением проезда транспортных средств с 27 апреля возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желқуар», расположенный на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области РФ», — сообщили в КНБ РК.