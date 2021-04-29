Возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желкуар»

Фото КНБ РК
Как сообщает пресс-служба КНБ РК, возобновлен пропуск в автомобильном пункте пропуска «Желқуар», передает alau.kz
«Информируем, что в связи с улучшением ситуации после паводков и обеспечением проезда транспортных средств с 27 апреля возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска «Желқуар», расположенный на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска «Мариинский» Челябинской области РФ», — сообщили в КНБ РК.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
Tags: Алау Желкуар Казахстан КНБ РК Костанай Костанайская область новости общество пункт пропуска работа РТН