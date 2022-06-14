Возобновляется аттестация государственных и частных детских садов

Управления образования регионов лишаются возможности распределять госзаказ. Теперь родители вправе выбрать любой детсад, а не отдавать его туда, где есть госзаказ.

Таким образом все 194 детских сада Костанайской области, как государственные, так и частные, смогут получить бюджетные деньги.

«Чему будет это способствовать — это будет способствовать конкуренции, во-первых, между самими детскими садами. То есть, чем качественнее условия в детском саду, тем больше детей, родителей туда пойдут, тем больше финансирование они получат в рамках государственного заказа. И плюс — это снижение коррупционных рисков, поскольку выбор за родителями», — объяснила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Как рассказали в управлении образования, в Костанайской области 100 процентов детских садов оснащены камерами видеонаблюдения. Это также одно из требований для размещения госзаказа. По правилам, они должны быть расположены на входе и выходе, в актовом зале, коридорах и игровых комнатах. Просматриваться также должна и прилегающая территория.

«Это одно из основных требований, которое было перечислено, и в данной ситуации оно понятно. Потому что я думаю, что за последний год многие родители видели неоднократные случаи недопустимого поведения среди персонала детских садов, чаще всего это были частные детские сады, но это не значит, что это допустимо. Эти случаи надо искоренять. И видеокамеры в данной ситуации — это требование времени», — говорит Анна Лазарева.

Еще одной мерой, способствующей повышению качества образовательных услуг, станет и аттестацию детских садов. Ее приостанавливали в организациях образования на пять лет и возобновили лишь в 2021-ом. Проводится она будет как в государственных, так и в частных детсадах.

«Требования к детским садам существовали всегда. Но чаще всего какие детские сады проверяли — государственные. Частные детские сады были освобождены от проверок, и на данный момент управления образования будут наделяться правом ознакомления с работой детских садов, которые претендуют на госзаказ, но при этом чтобы нивелировать коррупционные иски, такие посещения будут проходить с участием общественников и представителей Ассоциации детских садов», — говорит пресс-секретарь управления.

По словам Анны Лазаревой, главная цель, которой удастся достичь благодаря нововведениям и возвращению аттестации, это прежде всего повышение качества дошкольного образования, а также соблюдение всех норм безопасности, в том числе санитарной и пожарной.

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