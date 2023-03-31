Возраст шесть лет, заявления, справки. В первый класс начинают принимать детей в Казахстане

Прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 1 августа.

Образовательная государственная услуга доступна на веб-портале электронного правительства еgov.kz и информационных системах местных исполнительных органов. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РК.

«В первый класс принимаются дети с шести лет на основании личного заявления родителя или законного представителя с предоставлением самого заявления в произвольной форме, справки о состоянии здоровья – форма №065у, паспорта здоровья ребенка 026/у – 3 и фото ребенка 3*4 в количестве двух штук. Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. Также учитывая, что 1 – 2 апреля выпадают на выходные, все поступившие заявки будут отработаны 3 апреля», — отметил главный эксперт комитета среднего образования Ерлан Маемеров.

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут более 400 тысяч казахстанских детей.

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