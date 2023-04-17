Возрастные ограничения. Где будет сложнее получить кредит?

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК разработало проект поправок в «Правила расчета коэффициента долговой нагрузки заемщика организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность», сообщает zakon.kz.

Согласно разработанного проекта Постановления, изменится порядок расчета среднего ежемесячного дохода заемщика, не достигшего двадцатиоднолетнего возраста.

В пояснительной записке говорится, что проект разработан в целях ограничения выдачи микрокредитов лицам не достигшим двадцатиоднолетнего возраста, а также в целях защиты таких заемщиков. Предусматривается ужесточение требований к расчету коэффициента долговой нагрузки в целях недопущения роста рисков в потребительском кредитовании.

Согласно вносимым поправкам, теперь заемщик должен подтвердить информацию о доходах, предоставив подтверждающие документы. А в отношении заемщика, не достигшего двадцатиоднолетнего возраста, оценка его дохода определяется на основании официального дохода.

Какие доходы нужно будет подтверждать документально:

1) официальный доход за период от 3 до 12 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

2) среднемесячная сумма расходов по дебетовой карте за период от 3 до 12 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

3) среднемесячная сумма пополнения дебетовой карты за период от 3 до 12 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

4) сумма остатков на депозите и (или) текущем счете на дату подачи заявления на оформление микрокредита;

5) среднемесячная сумма пополнений депозитов и (или) текущих счетов за период от 3 до 12 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

6) среднемесячная сумма снятий с депозитов и (или) текущих счетов за период от 3 до 12 месяцев, предшествующих дате обращения заемщика;

Чтобы ограничить выдачу займов лицам, не достигшим 21-летнего возраста, средний ежемесячный доход заемщика будет рассчитываться исключительно на основании официальных доходов.

В целях ограничения выдачи займов лицам, не достигшим 21-летнего возраста, также планируют изменить порядок расчета среднего ежемесячного дохода заемщика. Проектом предусмотрено, что средний ежемесячный доход заемщика рассчитывается как отношение размера дохода заемщика, определенного на основании одного или нескольких критериев доходов, требующих официального подтверждения, за шесть последовательных месяцев, предшествующих дате обращения заемщика, на шесть.

В отношении таких заемщиков микрофинансовые организации обязаны производить расчет среднего ежемесячного дохода исключительно на основании официальных доходов.

Проект размещен для публичного обсуждения до 28 апреля 2023 года.

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